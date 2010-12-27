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Петербургская пенсионерка стала лицом французской косметической компании
Сегодня, 15:08
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IRINA_CHALKINA

Петербургская пенсионерка стала лицом французской косметической компании

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Валентина Ясень начала свою карьеру модели два года назад

Во вторник, 24 сентября, стало известно, что петербургская пенсионерка стала лицом французской косметической компании. Об этом сообщают СМИ. 

Так, 64-летняя пенсионерка Валентина Ясень стала лицом новой рекламной кампании тонального крема . Вместе с ней в съемках участвовали  актриса Светлана Ходченкова, телеведущая Регина Тодоренко, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева.

Валентина Ясень начала свою карьеру модели два года назад. За это врямя женщина успела отсняться для таких брендов, как 12storeez, EMKA, Gate31 и Adolfo Domínguez.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге стартовали съёмки фильма "Трое" с Хабенским.

Фото:Валентина Ясень/вк

Теги: валентина ясень, культура, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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