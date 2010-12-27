Валентина Ясень начала свою карьеру модели два года назад

Во вторник, 24 сентября, стало известно, что петербургская пенсионерка стала лицом французской косметической компании. Об этом сообщают СМИ.

Так, 64-летняя пенсионерка Валентина Ясень стала лицом новой рекламной кампании тонального крема . Вместе с ней в съемках участвовали актриса Светлана Ходченкова, телеведущая Регина Тодоренко, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева.

Валентина Ясень начала свою карьеру модели два года назад. За это врямя женщина успела отсняться для таких брендов, как 12storeez, EMKA, Gate31 и Adolfo Domínguez.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге стартовали съёмки фильма "Трое" с Хабенским.

Фото:Валентина Ясень/вк