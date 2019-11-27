"Люблю": петербургская пенсионерка расплакалась перед Путиным 

Глава государства пообещал помочь женщине с её проблемами.

В среду, 27 ноября, глава государства прибыл на официальное открытие памятника Даниилу Гранину. После церемонии Путин решил пообщаться с петербуржцами, которые пришли на мероприятие. Об этом сообщает Пул N3.

После того, как президент собрался уходить в толпе расплакалась пенсионерка. Владимир Путин вернулся, чтобы выслушать пожилую петербурженку. Женщина сообщила президенту о нелегкой судьбе своей дочери.

"Два высших образования, а она бьется как рыба об лёд...", — заявила женщина.

Глава государства пообещал помочь женщине с её проблемами, а после обнял и поцеловалв щёку.

"Поможете? Правда? Я вас так люблю, вы очень добрый", —со слезами на глазах отметила пенсионерка.

Напоним, что на торжественное открытие памятника также прибыли спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и министр культуры Владимир Мединский, директор театра "Русская антреприза" Рудольф Фурманов, главный архитектор города Владимир Григорьев и депутат Заксобрания от "Единой России" Игорь Высоцкий, а также другие чиновники и деятели культуры.

Ранее мы сообщали о том, что Путин официально открыл трассу М11 в Петербурге.

Видео:Пул N3/Telegram