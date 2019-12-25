Петербургская пенсионерка перевела мошенникам 3 млн рублей

Пенсионерку убедили, что ее деньгами хотят воспользоваться мошенники и их нужно перевести на безопасный счет.

В Петербурге очередная пенсионерка стала жертвой банковских мошенников. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 67-летняя женщина, проживающая на Брюсовской улице. С ее слов, в течение недели ей звонили неизвестные, представляясь сотрудниками Центробанка.

Пенсионерку убедили, что ее деньгами хотят воспользоваться мошенники и их нужно перевести на безопасный счет. Женщина перевела мошенникам 3 млн 93 тысячи рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Недавно в Тосно мошенники уговорили пенсионерку продать квартиру и отдать им деньги.

Фото: pexels