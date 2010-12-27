Петербургская оппозиция объединилась против пенсионной реформы

В Северной столице снова ожидается митинг.

Штаб "Петербург против повышения пенсионного возраста" и "Комитет защиты Петербурга" намерены провести еще один митинг против пенсионной реформы. Об этом сообщил председатель СД-фракции Яблока в СПб Юрий Иоффе.

Так, 6 августа по инициативе фракции "Яблоко" прошла встреча штаба "Петербург против повышения пенсионного возраста"

Мы должны показать и власти, и народу, что оппозиция способна объединяться для решения важнейших задач и проводить совместные мощные акции протеста, а не кучу микроскопических, конкурирующих друг с другом, заявили на встрече.

В партии отметили, что впервые за много лет разные представители оппозиции решилась на совместный митинг. Шествие планируют провести в середине сентбря.

На встрече также присутствовал представитель партии КПРФ, но эта фракция решила провести свой отдельный митинг в традиционном формате.

Для подготовки мероприятия уже создали оргкомитет, который объединяет представителей двух коалиций. Также предложение о совместном шествии было предложено Компартии РФ и другим политическим силам, включая Навального.

Напомним, что пенсионна реформа включает в себя повышение пенсионного возраста у женщин до 63 и мужчин до 65 лет.

Фото: "Петербург против повышения пенсионного возраста" /ВК