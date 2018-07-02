Петербург поздравил башкир и татар с Сабантуем

Празднование проходило в Ладожском парке.

В субботу, 3 октября, башкиры и татары праздновали национальный праздник Сабантуй. Губернатор Петербурга поздравил сообщество.

Градоначальник отметил, что Сабантуй продлил лето и стал праздником урожая, надежды на добрые перемены. В многонациональном городе он давно стал общегородским торжеством. Празднование объединяет тысячи людей, которые хотят приобщиться к самобытной татарской и башкирской культуре.

Сабантуй по традиции отмечают летом, однако пандемия коронавируса и здесь внесла свои коррективы: мероприятие решили отложить на начало октября. Глава города подчеркнул, что важно сохранять традиции, несмотря на трудности.

Ранее мы писали, что Лев Лурье выступит на "Книжном маяке Петербурга".

Фото: vk.com/sabantui_enkolovo