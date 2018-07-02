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Петербург поздравил башкир и татар с Сабантуем
Сегодня, 19:13
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smirenny

Петербург поздравил башкир и татар с Сабантуем

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Празднование проходило в Ладожском парке.

В субботу, 3 октября, башкиры и татары праздновали национальный праздник Сабантуй. Губернатор Петербурга поздравил сообщество. 

Градоначальник отметил, что Сабантуй продлил лето и стал праздником урожая, надежды на добрые перемены. В многонациональном городе он давно стал общегородским торжеством. Празднование объединяет тысячи людей, которые хотят приобщиться к самобытной татарской и башкирской культуре. 

Сабантуй по традиции отмечают летом, однако пандемия коронавируса и здесь внесла свои коррективы: мероприятие решили отложить на начало октября. Глава города подчеркнул, что важно сохранять традиции, несмотря на трудности. 

Ранее мы писали, что Лев Лурье выступит на "Книжном маяке Петербурга".

Фото: vk.com/sabantui_enkolovo

Теги: башкиры, сабантуй, татары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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