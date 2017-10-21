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В воскресенье в Петербурге выпадет первый снег

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В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют мелкий дождь со снегом.

22 октября синоптики обещают первый снег в Северной столице, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Петербургу.

В воскресенье ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет северо-западный, скорость которого достигнет 3-8 метров в секунду. Стоит заметить, что снег, скорее всего, будет таять достаточно быстро. Температура в выходной будет до 4 градусов тепла. Так что снежки и снеговики остаются только в планах. 

Видео: Instagram - pab_jahn, svetlana_borisenkova, rinavoit

 
 
 
 
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Категории: Новости СПб Лента новостей Картина дня

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