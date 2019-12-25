Петербург попал в тройку лидеров в списке регионов по науке и технологиям

Возглавила рейтинг Москва.

Аналитики назвали топ-городов России, где лучше всего развиты наука и технологии. Возглавила список Москва. Далее следуют Петербург и Республика Татарстан, пишет РИА Новости.

Также в пятерку вошли Нижегородская и Московская области. В свою очередь Ленинградская область оказалась на 41-й строчке. Последние места по уровню науки и технологий заняли Ингушетия, Ненецкий АО и Хакасия.

По данный Росстата, доля инновационных компаний в России в 2020 году составила 10,8%. Это в разы ниже, чем во многих развитых странах мира, где показатель зачастую превышает 50%.

Ранее Ленобласть вошла в тройку регионов России по использованию системы государственных платежей.

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