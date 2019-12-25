Ленобласть вошла в тройку регионов России по использованию системы государственных платежей

В Ленинградской области показатель составил 96,3 %, а за сентябрь он вырос на 1,8%.

В четверг, 21 октября, стало известно, что в сентябре Ленинградская область вошла в топ-3 регионов в России с наиболее эффективным взаимодействием с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах. Об этом сообщили в пресс-службе правительстве Ленобласти.

Отметим, что в Северо-западном федеральном округе Ленобласть оказалась на первом месте. В рейтинг также попала Московская область с показателем 96,7 % и Саратовская область – с 96,4%, в Ленинградской области показатель составил 96,3 %, а за сентябрь он вырос на 1,8%.

Этот показатель позволяет оценить эффективность работы по размещению информации о начислениях за оказание государственных и муниципальных услуг для уплаты физическими и юридическими лицами, а также поступивших платежах.

Эта система обеспечивает прозрачность государственной бюджетной системы. Она повышает уровень информированности населения о всех обязательствах перед бюджетами по принципу "одного окна". Так, данные о статусе задолженности, реквизитах для оплаты госпошлин, штрафов, аренды жители могут получить на портале "Госуслуги".

Рейтинг ежемесячно составляет Федеральное казначейство России. То, какое место займет в рейтинге регион, зависит от доли организаций, которые предоставили информацию о начислениях за конкретный период.

Ранее следком начал проверку сообщений СМИ об условиях жизни матери инвалида в Ленобласти.

Фото: Piter.tv