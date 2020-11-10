Петербург занял первую строчку в антирейтинге по суточному числу случаев COVID

Победить болезнь смогли 198 жителей.

Петербург стал первым в списке по суточному числу заболевших коронавирусом. За последние 24 часа инфекцию нашли у 248 жителей. Об этом сообщили на сайт "Стопкоронавирус.рф" сегодня, 5 июня.

На втором месте Московская область, где недуг выявили у 222 пациентов. Отметим, что в Москве заразились COVID-19 менее 200 человек. Столица заняла третью строчку в антирейтинге.

Победить болезнь смогли 198 жителей Северной столицы, 148 москвичей и 155 пациентов из Подмосковья.

В городе на Неве ушли из жизни 12 зараженных. На лечении в ковидных стационарах находятся 1079 больных. Более 160 пациентов перевели в реанимацию, еще 29 подключили в аппаратам ИВЛ.

Ранее на Piter.tv: Онищенко не видит оснований для резкого роста заболеваемости COVID-19.

Фото: Piter.tv