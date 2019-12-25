Петербург попал в топ-100 городов мира по качеству жизни

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank составили список городов, которые наиболее любимы у сверхбогатых людей, также называемых ультрахайнетами. Лидирующие позиции заняли Лондон и Нью-Йорк. Это следует из доклада The Wealth Report 2021.
При составлении рейтинга эксперты учитывали несколько критериев, в том числе уровень благосостояния, инвестиций и условия жизни в городе. По результатам исследования в топ-5 списка кроме Лондона и Нью-Йорка также попали Париж, Токио и Гонконг. За ними следуют Чикаго, Лос-Анджелес, Сингапур, Мюнхен и Амстердам.
Что касается российских городов, то в этом году Москва покинула топ-20 рейтинга и заняла 28 место. Петербург расположился на 72-й позиции.
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Фото: pixabay.com
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