В Петербурге встретят китайские Новый год зажжением Ростральных колонн

В Петербурге отпразднуют китайский Новый год на Васильевском острове.

В Северной столице 15 февраля в честь китайского Нового года зажгут Ростральные колонны. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по внешним связям Смольного.

Зажжение колонн начнется в 19.00, а открытым праздник можно будет считать с удара в гонг. На Васильевском острове в Биржевом сквере для зрителей выступят танцевальные коллективы. Посетители праздника смогут запечатлеть "Шествие с Драконом", "Танец львов" и номер "Встречаем весёлый праздник Весны". Кроме того, гостям мероприятия обещают представить китайское ушу.

Видео: Instagram / gabydrew_97, lion_dance_franco_asiatique, "ВК" - "Бесплатный Питер"