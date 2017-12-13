В Петербурге встретят китайские Новый год зажжением Ростральных колонн

В Северной столице 15 февраля в честь китайского Нового года зажгут Ростральные колонны. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по внешним связям Смольного.
Зажжение колонн начнется в 19.00, а открытым праздник можно будет считать с удара в гонг. На Васильевском острове в Биржевом сквере для зрителей выступят танцевальные коллективы. Посетители праздника смогут запечатлеть "Шествие с Драконом", "Танец львов" и номер "Встречаем весёлый праздник Весны". Кроме того, гостям мероприятия обещают представить китайское ушу.
Видео: Instagram / gabydrew_97, lion_dance_franco_asiatique, "ВК" - "Бесплатный Питер"
У нас в городе все проблемы решили? Деньги девать не куда? Лучше бы купили пару КАМАЗов дополнительных для уборки улиц! Я поражаюсь на наши городские власти или они действительно так не посредственно себя ведут поскольку от природы такие или наглость и наплевательское отношение к жителям просто все затмевает! Вчера сегодня опять пострадали люди от сосулек из-за не убранных крыш, а у властей все праздники на уме.