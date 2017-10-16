Петербург встал в девятибальных пробках вечером в понедельник

Вечером в понедельник, 16 октября, Северная столица встала в девятибалльных

Необычные пробки собрались вечером в понедельник, 16 октября. очевидно, заторы на дорогах собрались из-за многочисленных аварий. ДТП в свою очередь происходят из-за скользкой дороги. Аналитики сервиса "Яндекс.Пробки" сообщают, что сейчас загруженность дорог на два балла выше, чем обычно.

Около шести вечера была зафиксирована сложная пробка на Пироговской набережной, Выборгской набережной, Ушаковской набережной, Приморском проспекте от Литейного моста до улицы Академика Шиманского. На куске в 5,5 километров можно потерять 54 минуты. Это на 23 минуты больше, чем обычно.

Неожиданный затор зафиксировали и на Воскресенской, Кутузова и Дворцовой набережных от Водопроводного переулка до Троицкого моста. затор рястянулся на 2,6 километра. Сейчас участок проезжают за 46 минут. Это на 23 минуты больше обычного.

Кроме того, серьезнее чем обычно загружены Гражданский проспект, Пискарёвский проспект, также затор на Кубинской улице, переходящей в Митрофаньевское шоссе.

Видео: Instagram / shashki.v.spb