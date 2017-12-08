Петербург утром встал в 8-бальных пробках

Весь город стоит в редкой для утра девятибалльной пробке. Больше всех "досталось" КАДу.

Утром 8 декабря в Петербурге наблюдаются непривычные для данного времени суток уровень пробок - 9 баллов. Обычно, транспортных затор не превышает 7 баллов. Причиной ухудшения дорожной ситуации стал сильный снегопад, обрушившийся ночью на Северную столицу.

В результате выпадения осадков, в городе происходят аварии, которые также сокращают скорость общего потока машин. На ситуацию влияет у уборочная техника, которая мешает проезду автомобилей. Жители города жалуются на пробелмы с проездом на кольцевой автодороге и Пулковском шоссе. Заторы в районе плоади Стачек и Краснопутиловской.

Водители рассказывают, что им пришлось стоять 40 минут на Дальневосточном проспекте, чтобы доехать до железнодорожного моста.

Видео: Piter.tv