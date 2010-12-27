Санкт-Петербург "вписался" в новый туристический проект "Четыре столицы"

Петербург станет одним из четырех городов-участников нового российского туристического проекта.

Петербург стал участником российского туристического проекта “Четыре столицы”. В список также вошли Москва, Владимир и Нижний Новгород. Каждый из них в разный исторический период приобретал статус главного города государства. К апрелю 2018 года каждая из четырех “столиц” подготовит собственную карту мероприятий, которые позже будут объединены в общую систему.

Днем 5 марта вице-губернатор Северной столицы Александр Говорунов встретился с представителями Новгородской области, чтобы обсудить сотрудничество в сфере туризма. Также на собрании рассматривались вопросы проведения начальных этапов подготовки реализации программы “Четыре столицы”.

Объединение усилий будет способствовать укреплению межрегиональных связей, развитию туризма, культуры и образования, кооперации в промышленности, в транспортной отрасли и в медицине Александр Говорунов, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Приоритетом проекта станет развитие туристского потенциала выбранных городов. Особое внимание будет уделяться культурному, молодежному и военно-патриотическому направлениям. Например, власти организуют “умные каникулы” для юных жителей России. Частью программы станут фестивали, музыкальные и театральные гастроли, а также художественные выставки.

