Петербург стал одним из самых джазовых городов России

Международный день джаза отмечается 30 апреля по инициативе ЮНЕСКО с 2012 года.

Санкт-Петербург попал в первую тройку самых джазовых городов России. Исследования проводил сервис Tvil.ru. Международный день джаза отмечается 30 апреля по инициативе ЮНЕСКО с 2012 года.

Особый интерес петербуржцев и гостей вызывает фестиваль "Петроджаз", который проходит в городе на Неве каждое лето. Петербург обогнали Крым (Ялта и Коктебель), Московская область (Архангельское и Горки Ленинское), после Северной столицы расположились Казань, Воронеж.

В этом году в Петербурге в "Мюзик-Холле" пройдет большой джазовый концерт "из Нью-Йорка с любовью". На сцене выступит победительница премии Grammy, певица Кэтрин Расселл.

В конце прошлого года венгерская исполнительница джазовой музыки Тамара Мозеш дала концерт в Выборге.

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