Петербург попал в топ-3 регионов России по приросту ипотечных сделок

В апреле жители РФ брали в 2,2 раза чаще ипотеку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле текущего года число ипотечных сделок в России выросло в 2,2 раза и составило 387 тысяч. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росреестра.

Чаще всего ипотеку в апреле брали жители Московской области (30 тысяч сделок), Москвы (24 тысячи), Петербурге и Краснодарском крае (по 21 тысячи).

В целом за четыре месяца 2021 года россияне оформили 1,2 млн ипотечных сделок. Это на 39% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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