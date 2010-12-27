Список также возглавили Москва, Казань, Екатеринбург и Воронеж.

Петербург оказался в первой пятерке рейтинга Минстроя по благоустройству городской среды. Сообщается, что всего в список попали 300 населенных пунктов, среди которых 15 крупных городов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова заместителя главы Минстроя России Андрея Чибиса.

В первую пятерку крупнейших городов с наиболее комфортной городской средой вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Воронеж. Всего в категории крупнейших городов было проанализировано 15 мегаполисов.

Андрей Чибис

Для того чтобы сформировать рейтинг в Минстрое провели ряд мероприятий. В их числе комплексная оценка состояния жилья и прилегающих к нему территорий, проверка уличных строений, а также городских пространств. Большое внимание уделялось вовлечению россиян в благоустройство города.

Фото: visit-petersburg.ru