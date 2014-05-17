Петербург вошел в десятку регионов РФ по разнице заплат богатых и бедных

По итогам 2021 года разница между доходами бедных и богатых в Петербурге достигла 8,6 раза.

Петербург попал в список регионов РФ, где сильнее всего выражена разница в доходах между бедными и богатыми. Северная столица расположилась на седьмом месте. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По итогам 2021 года разница между доходами бедных и богатых в Петербурге достигла 8,6 раза. Богатые петербуржцы получали в среднем 133 тысячи рублей, бедные – 15,5 тысяч.

Самое большое неравенство по-прежнему в северных нефтегазовых регионах и Москве. Меньше всего зарплатного неравенства в регионах с небольшими доходами. Это, например, Кировская, Владимирская, Тверская области. Там "богатые" получают по 60 тысяч, бедные – по 10 тысяч рублей.

Также ранее Петербург стал третьим регионом РФ по уровню благосостояния семей.

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