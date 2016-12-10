Петербург вошел в десятку регионов РФ с самым доступным бензином

На чистую среднюю зарплату в городе на Неве можно купить 1 326 литров бензина марки АИ-92.

Названы регионы России, где продается самый доступный для населения бензин. Список возглавил Ямало-Ненецкий округ, где на среднюю зарплату можно купить 2155 литров бензина марки АИ-92 в месяц. На второй строчке оказалась Москва (1944 литра), на третьей – Чукотка (1707 литров). Об этом пишут РИА Новости.

Что касается Петербурга, то в этом рейтинге он занимает девятое место. Жители Северной столицы на чистую среднюю зарплату могут себе позволить купить 1 326 литров бензина марки АИ-92.

Хуже всего дела с ценами на бензин обстоят в Дагестане, где на среднюю зарплату можно приобрести только 560 литров. Далее следуют Ивановская область (569 литров) и Карачаево-Черкесской Республики (573 литра).

В целом, стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 2,9% за год.

Ранее мы писали, что более 40% петербургских автовладельцев хотят купить новую машину в 2021 году.

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