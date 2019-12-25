Петербург выделит на поддержку малого и среднего бизнеса 1 млрд рублей

Ранее власти подготовили второй пакет мер по поддержке представителей бизнеса.

Из резервного фонда правительства Петербурга выделят 1 млрд. рублей для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба Смольного.

Их получит некоммерческая организация "Фонд содействия кредитования малого и среднего бизнеса". Поддержка позволит расширить возможности получения льготного финансирования для представителей малого и среднего бизнеса.

700 млн рублей пойдут на поручительство по обязательствам субъектов МСП, а 300 млн рублей — на микрозаймы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса.

Фото: pixabay.com