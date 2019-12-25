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Петербург выделит на поддержку малого и среднего бизнеса 1 млрд рублей
Сегодня, 18:45
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nadezhda_sib

Петербург выделит на поддержку малого и среднего бизнеса 1 млрд рублей

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Ранее власти подготовили второй пакет мер по поддержке представителей бизнеса.

Из резервного фонда правительства Петербурга выделят 1 млрд. рублей для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба Смольного. 

Их получит некоммерческая организация "Фонд содействия кредитования малого и среднего бизнеса". Поддержка позволит расширить возможности получения льготного финансирования для представителей малого и среднего бизнеса. 

700 млн рублей пойдут на поручительство по обязательствам субъектов МСП, а 300 млн рублей — на микрозаймы. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса. 

Фото: pixabay.com 

Теги: малый и средний бизнес, поддержка бизнеса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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