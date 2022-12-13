Петербург выделит на образование горожан субсидии

Обучение будет проходить с использованием дистанционных технологий.

Власти Петербурга предоставят субсидии городским социально ориентированным НКО в сфере образования и науки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Губернатор города Александр Беглов подписал постановление, согласно которому из бюджета Петербурга 5 млн рублей пойдут на образование горожан в возрасте от 35 до 50 лет. Мера поддержки будет способствовать формированию и внедрению современных программ образования, обеспечивающих профессиональный рост граждан и расширение их знаний в различных сферах.

Обучение будет проходить с использованием дистанционных технологий.

Ранее на Piter.tv: петербургские специалисты признались, что на работе им сложно общаться с программистами и бухгалтерами.

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