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Петербург выделит на образование горожан субсидии
Сегодня, 14:41
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Петербург выделит на образование горожан субсидии

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Обучение будет проходить с использованием дистанционных технологий. 

Власти Петербурга предоставят субсидии городским социально ориентированным НКО в сфере образования и науки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы. 

Губернатор города Александр Беглов подписал постановление, согласно которому из бюджета Петербурга 5 млн рублей пойдут на образование горожан  в возрасте от 35 до 50 лет. Мера поддержки будет способствовать формированию и внедрению современных программ образования, обеспечивающих профессиональный рост граждан и расширение их знаний в различных сферах.

Обучение будет проходить с использованием дистанционных технологий. 

Ранее на Piter.tv: петербургские специалисты признались, что на работе им сложно общаться с программистами и бухгалтерами.

Фото: Pxhere

 

Теги: нко, образование, обучение, петербург, субсидии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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