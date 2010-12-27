Петербург в поисках лучшего штукатура

В колледже Метростроя пройдет конкурс на лучшего штукатура - с беспрецедентным количеством участниц-девушек.

В Петербурге в марте пройдёт конкурс "Лучший штукатур – 2018". Об этом сообщили в комитете по строительству.

В Петербурге с 21 по 22 марта пройдет XI конкурс штукатуров среди профессионалов и студентов. В этом году половина участников будет состоять из женщин, о чем сообщают в пресс-службе комитета города по строительству.

Это уже двадцать первые соревнования, однако такого, чтобы половина конкурсантов были женщинами, никогда не случалось. Сообщают организаторы конкурса

Во время мероприятия будет создана отдельная площадка, где каждый участник сможет отштукатурить стену, проявив свое мастерство. Помимо этого, участникам придется отвечать на теоретические вопросы по профессии.

22 марта в 17.00 во Дворце труда пройдет награждение лучших в отрасли.

Отмечается, что в церемонии открытия примет участие председатель Комитета по строительству Петербурга Леонид Кулаков, председатель профсоюза строителей Петербурга и Ленинградской области Георгий Пара, а также координатор НОСТРОЙ по Петербургу Александр Вахмистров.