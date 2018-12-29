Петербург третий день подряд сковывают 9-балльные пробки

Карта Петербурга снова "покраснела" в вечерний час пик.

В среду, 23 января, Петербург третий день подряд сковывали 9-балльные пробки. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

С понедельника такая ситуация на дорогах. Во всем виноваты, конечно, погодные условия и несоблюдения правил ПДД отмечает очевидец

Известно, что плотное движение образовалось на на набережной Обводного канала, Садовой улице, Дворцовой набережной и Литейном проспекте. Там машины передвигаются со скоростью от 2 до 10 километров в час.

Кроме того, сложная дорожная ситуация образовалась также и на на Ушаковской, Выборгской и Пироговской набережных.

Ранее мы сообщали о том, что На Комсомола столкнулись Honda CR-V и Range Rover

Фото:Piter.TV, яндекс.карты