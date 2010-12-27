Петербург тонет в пробках

Вечером 15 декабря на дорогах Петербурга скопились 8-балльные пробки.

К вечеру 15 декабря в Петербурге скопились 8-балльные пробки. Об этом пишет "Росбалт".



Заторы расположились на центральных улицах, проезд осложняют несколько ДТП — в частности, на Лиговском проспекте и Синопской набережной. Большая пробка на юге КАД, там затор тянется от развязки с Октябрьской набережной до Пулковского шоссе. Его длина насчитывает около 12 километров.

