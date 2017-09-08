Петербург снова стоял в аномальных утренних пробках

Утром в пятницу на дорогах Северной столицы снова зафиксировали аномальные пробки. Они не такие сильные как вчера, но тоже выше нормы.

В пятницу, 8 сентября, на дорогах Петербурга снова образовались заторы. Аналитики "Яндекс.Пробок" отмечают, что общая загруженность дорог была шесть баллов. Это выше обычного показателя на два балла, но ниже вчерашнего на балл.

Наиболее загруженным оказался участок Заневского проспекта и проспекта Косыгина (восемь баллов), проспект Славы - Народная улица в сторону Московского (восемь баллов), а также проспект Культуры – Тихорецкий проспект (семь баллов).

Также необычно загруженными оказались Приморский, Маршала Жукова, Заневский-Косыгина.

Сейчас сервис зафиксировал необычно большую пробку. На участке мурманского шоссе, Народной улицы, Володорском мосту, Ивановской улице, Невском путепроводе, от КАД до Софийской. Длинна пробка почти семь километров.

Фото: Яндекс.Пробки