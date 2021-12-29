Петербург стал одним из популярных направлений для путешествия на поезде весной

Также среди востребованных направлений оказались Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород.

Аналитики сервиса Туту.ру рассказали, что весной туристы на поездах планируют поехать в Москву, Петербург, Адлер и Сочи.

На первом месте по популярности – Москва. В среднем, съездить в столицу на поезде можно за 2765 рублей (в одну сторону). На втором месте – Петербург – куда весной оформили уже 12,5% билетов.

Также среди востребованных направлений оказались Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород.

Жители столицы чаще всего весной приезжают в Петербург, сюда приобретаются 30% билетов. Петербуржцы наоборот стремятся в Москву и покупают более 50% билетов в этом направлении.

Фото: Piter.tv