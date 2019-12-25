Петербург успешно разместил гособлигации на 24,9 миллиарда рублей

Спрос в два раза превысил предложение, это позволило дважды снижать диапазон цены.

Комитет финансов Северной столицы провел доразмещение гособлигаций Петербурга объемом 24,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении комитета.

Размещался выпуск RU35002GSP0. Полученные средства будут направлены на финансирование дефицита городского бюджета.

Цена доразмещения, которое проводилось по схеме "внебиржевого букбилдинга", составила 103,2% от номинала, а доходность к погашению - 6,93% годовых.

Спрос на облигации сложился в объеме 50,6 миллиарда рублей, что в 2 раза превысило предложение. Это позволило во время сбора заявок два раза снизить диапазон цены доразмещения.

Покупателями ценных бумаг стали банки, страховые и инвестиционные компании, УК негосударственных пенсионных фондов, а также физлица.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Минфине РФ нашли деньги на спасение экономики от коронавируса.

Фото: fincom.gov.spb.ru