Петербург попал в топ самых романтичных городов для поездок на 14 февраля

На первом месте оказалась Ялта.

Петербург оказался в топ-10 направлений для романтических путешествий на 14 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе сайта бронирования жилья Tvil.ru.

На первое место попала Ялта. Северная столица оказалась на втором. Затем следуют Сочи, Москва и Банное. Также россияне собираются праздновать День святого Валентина в Пятигорске, Калининграде, Казани и других городах.

По данным Tvil.ru, влюбленные пары бронируют жилье от 1 до 8 ночей. В среднем за проживание им придется отдать от 1,2 до 4 тысяч рублей в сутки. Например, в Петербурге можно снять квартиру за 2180 рублей. В Ялте немного дороже – 2276 рублей.

Ранее мы писали, что сложности с поиском работы по профессии испытывают 65% жителей Петербурга.

Фото: pexels.com