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Петербург примет финал Лиги чемпионов-2021
Сегодня, 20:51
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nadezhda_sib

Петербург примет финал Лиги чемпионов-2021

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Он состоится 29 мая.

Стало известно, что в 2021 году финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге. Такое решение приняли 24 сентября в словенском городе Любляна на заседании исполнительного комитета УЕФА. Матч пройдет на "Газпром Арене". Сообщение об этом появилось в официальном Twitter УЕФА. 

Ранее сообщалось о том, что Северная столица является одним из претендентов. В январе администрация Петербурга подала заявку на проведение в городе на Неве Лиги Чемпионов-2021.

Лига чемпионов - это ежегодный международный турнир по футболу. Организаторами выступает Союз европейских футбольных ассоциаций среди клубов высших дивизионов в Европе. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Газпром Арену" признали одним из самых комфортных стадионов мира для болельщиков. 

Фото: UEFA Champions League

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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