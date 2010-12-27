Петербург примет финал Лиги чемпионов-2021

Он состоится 29 мая.

Стало известно, что в 2021 году финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге. Такое решение приняли 24 сентября в словенском городе Любляна на заседании исполнительного комитета УЕФА. Матч пройдет на "Газпром Арене". Сообщение об этом появилось в официальном Twitter УЕФА.

Ранее сообщалось о том, что Северная столица является одним из претендентов. В январе администрация Петербурга подала заявку на проведение в городе на Неве Лиги Чемпионов-2021.

Лига чемпионов - это ежегодный международный турнир по футболу. Организаторами выступает Союз европейских футбольных ассоциаций среди клубов высших дивизионов в Европе.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Газпром Арену" признали одним из самых комфортных стадионов мира для болельщиков.

Фото: UEFA Champions League