Такое решение было принято на заседании исполкома УЕФА.

В 2021 году Петербург примет финал Лиги чемпионов по футболу. Такое решение было принято на заседании исполкома УЕФА. Официальное заявление сделает президент организации Александр Чеферин 24 сентября в Любляне. Об этом сообщает телеканал Sky Sports News.

Там же будут названы города, в которых пройдут финалы Лиги чемпионов в 2022 и 2023 гг. Известно, что в 2022 году решающий матч турнира примет немецкий Мюнхен, а в 2023 году — Лондон.

Ранее мы писали, что в 2020 году Петербург примет матчи чемпионата Европы по футболу.

Фото: pixabay.com