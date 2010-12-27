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В 2021 году Петербург примет финал Лиги чемпионов
Сегодня, 10:16
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Alena_Zinovieva

В 2021 году Петербург примет финал Лиги чемпионов

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Такое решение было принято на заседании исполкома УЕФА.

В 2021 году Петербург примет финал Лиги чемпионов по футболу. Такое решение было принято на заседании исполкома УЕФА. Официальное заявление сделает президент организации Александр Чеферин 24 сентября в Любляне. Об этом сообщает телеканал Sky Sports News.

Там же будут названы города, в которых пройдут финалы Лиги чемпионов в 2022 и 2023 гг. Известно, что в 2022 году решающий матч турнира примет немецкий Мюнхен, а в 2023 году — Лондон.

Ранее мы писали, что в 2020 году Петербург примет матчи чемпионата Европы по футболу.

Фото: pixabay.com

Теги: лига чемпионов, петербург, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Картина дня,

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