Из-за ложного сообщения о взрыве в Петербурге осмотрели более 2 тыс. объектов

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне, 21 сентября, злоумышленник с почтового ящика, зарегистрированного в США, сообщил о готовящихся взрывах в Петербурге. Из зданий пришлось эвакуировать более 300 человек, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Сообщение поступило на почту Московского районного суда. Злоумышленник грозился взрывом в судах, аэропорте, роддомах, отделениях скорой неотложной помощи.

Сотрудники органов внутренних дел осмотрели более 2 тыс. объектов, в них принимали участие 329 сотрудников ОВД. Эвакуация проводилась только в здании Петродворцового суда, детском саду и больнице.

Опасных веществ и устройств не обнаружили.

Фото: Piter.TV