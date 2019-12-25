Из-за ложного сообщения о взрыве в Петербурге осмотрели более 2 тыс. объектов

Накануне, 21 сентября, злоумышленник с почтового ящика, зарегистрированного в США, сообщил о готовящихся взрывах в Петербурге. Из зданий пришлось эвакуировать более 300 человек, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Сообщение поступило на почту Московского районного суда. Злоумышленник грозился взрывом в судах, аэропорте, роддомах, отделениях скорой неотложной помощи.
Сотрудники органов внутренних дел осмотрели более 2 тыс. объектов, в них принимали участие 329 сотрудников ОВД. Эвакуация проводилась только в здании Петродворцового суда, детском саду и больнице.
Опасных веществ и устройств не обнаружили.
Фото: Piter.TV
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