На праздничное оформление ко Дню полиции в Петербурге уйдет более 150 тысяч рублей

В Петербурге к 10 ноября на главных магистралях города появятся поздравления в адрес сотрудников внутренних дел с Днем полиции. К празднику изготовят более 200 обычных поздравительных баннеров и сотню плакатов в шесть метров высотой.

В Северной столице к 10 ноября на главных городских магистралях появятся поздравления в адрес сотрудников внутренних дел с Днем полиции. К празднику изготовят более 200 поздравительных баннеров и сотню шестиметровых плакатов. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".



Развешивание плакатов ко Дню полиции совместят с украшением к празднику народного единства, который в этом году не отличится особым размахом.



К 4 ноября на улицах Петербурга развесят лишь поздравительные плакаты. Экономия связана с тем, что культурная столица готовится отпраздновать 100-летие Великой русской революции. Сюда входит и реконструкция событий 1917 года, световое 3D-шоу "Штурм Зимнего", экскурсии по маршрутам революции.



В Москве День народного единства отметят спортивными играми и ремесленными мастер-классами.