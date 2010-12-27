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На праздничное оформление ко Дню полиции в Петербурге уйдет более 150 тысяч рублей
Сегодня, 18:41
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TretyakovaS
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На праздничное оформление ко Дню полиции в Петербурге уйдет более 150 тысяч рублей

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В Петербурге к 10 ноября на главных магистралях города появятся поздравления в адрес сотрудников внутренних дел с Днем полиции. К празднику изготовят более 200 обычных поздравительных баннеров и сотню плакатов в шесть метров высотой.

В Северной столице к 10 ноября на главных городских магистралях появятся поздравления в адрес сотрудников внутренних дел с Днем полиции. К празднику изготовят более 200 поздравительных баннеров и сотню шестиметровых плакатов. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".

Развешивание плакатов ко Дню полиции совместят с украшением к празднику народного единства, который в этом году не отличится особым размахом.

К 4 ноября на улицах Петербурга развесят лишь поздравительные плакаты. Экономия связана с тем, что культурная столица готовится отпраздновать 100-летие Великой русской революции. Сюда входит и реконструкция событий 1917 года, световое 3D-шоу "Штурм Зимнего", экскурсии по маршрутам революции.

В Москве День народного единства отметят спортивными играми и ремесленными мастер-классами.  

Теги: день полиции , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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