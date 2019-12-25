Петербург попал в топ городов России по уровню зарплат

Самую высокую зарплату при этом зафиксировали в Анадыре.

Названы города России, где зафиксированы самые высокие зарплаты. В их числе оказались Москва, Ханты-Мансийск, Сургут, Петербург, Магадан, Тюмень и Мурманск. Об этом пишет РИА Новости.

При этом самая высокая зарплата в столице Чукотки – Анадыре, где люди в среднем получают 129 тысяч рублей. Второе место по оплате труда у Южно-Сахалинска 100 тысяч рублей в месяц.

Также "зажиточными" городами признаны Москва и Петербург. При этом в городе на Неве зарплаты в 1,2 раза меньше, чем в столице.

Кроме двух столичных городов высокие зарплаты у таких мегаполисов, как Екатеринбург, Казань, Красноярск и Уфа. По оценке экспертов, в ближайшие годы оплата труда в крупных городах будет только расти.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в Петербурге.

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