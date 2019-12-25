Петербург попал в топ-5 городов России по числу ипотечных сделок

В период с января по октябрь в городе зарегистрировали 154 тысячи сделок.

Количество ипотечных сделок в России возросло на 19% по итогам десяти месяцев текущего года. Об этом свидетельствуют данные из Росреестра.

По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, с января по октябрь 2021 года в стране зарегистрировано 3,2 млн сделок. В прошлом году за тот же срок их было 2,7 млн. Только в октябре регистрацию прошли более 322 тысяч ипотек.

Больше всего сделок было заключено в Подмосковье (270 тысяч), Москве (208 тысяч) и Краснодарском крае (179 тысяч). Также в топ-5 попали Петербург (154 тысячи) и Свердловская область (126 тысяч).

Положительную динамику показывает статистика в долевом строительстве, где рост за год составил 24%. Больше всего таких сделок заключили в Москве (115 тысяч), Московской области (95 тысяч) и Петербурге (61 тысяча). Спрос на вторичном рынке недвижимости вырос на 20%.

Ранее самая дешёвая квартира на улице Рубинштейна продаётся за 11,9 млн рублей.

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