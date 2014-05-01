Самая дешёвая квартира на улице Рубинштейна продаётся за 11,9 млн рублей

Средняя стоимость квартир, расположенных на улице Рубинштейна, выросла на 15%.

Во вторник, 16 ноября, эксперты петербургского агентства недвижимости "ДАРКО" рассказали Piter.tv, что в среднем цены на квартиры на улице Рубинштейна в Петербурге выросли на 15%. Так, в начале года средняя общая стоимость объектов в этой локации была на уровне 19,2 млн рублей, а к сентябрю 2021 этот параметр вырос до отметки в 22,2 млн рублей.

В среднем цена на "квадрат" выросла на 22% до отметки 234 тыс. рублей. Кроме того, незначительно вырос объем экспонируемых квартир в локации. В начале года предлагали 38 объектов, а сейчас – 40, 21 из которых – многоквартирные объекты.

Бюджетный многоквартирный лот (5-комнатная квартира площадью 157 "квадратов) обойдется в 18,9 млн рублей. Один из самых дорогих объектов оценили в 95 млн рублей. Такой бюджет позволит приобрести просторную 270-метровую квартиру с 6-комнатами.

Самой дешёвой квартирой, которая продаётся сейчас на улице Рубинштейна, является 2-комнатная квартира площадью 42 кв. м. Объект обойдётся покупателю в 11,9 млн рублей.

Помимо этого рестораторы покидают улицу Рубинштейна из-за конфликтов с жильцами и дорогой аренды.

Фото: Alex "Florstein" Fedorov / Википедия