Петербург получит полномочия для регулирования деятельности кальянных

Законопроект рассмотрят 25 ноября.

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 25 ноября рассмотрит проект Закона "О внесении изменений в Закон СПб "Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге". Об этом сообщила пресс-служба ЗакСа.

Согласно законопроекту, власти города получат полномочия устанавливать ограничения потребления не только табака, но и любой никотинсодержащей продукции. Такие же полномочия будут в отношении использования кальянов в помещениях и общественных местах.

Принятие такого закона даст нам необходимую правовую основу для того, чтобы регулировать деятельность кальянных клубов. Вячеслав Макаров, председатель ЗакСа

Также начинается работа над законопроектом, где будут прописаны требования к кальянным клубам в области пожарной, санитарно-гигиенической безопасности, а также охраны правопорядка. К обсуждению будут привлекать как экспертов, так и представителей общественности.

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