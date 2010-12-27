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Петербург получил два "Оскара" за лучшие туристические направления
Сегодня, 13:35
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lesjasap
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Петербург получил два "Оскара" за лучшие туристические направления

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Сразу два туристических “Оскара” достались Петербургу.

Днем 10 декабря Северная столица признана лучшим культурным и городским направлением. Премию по туризму в этом году вручали во Вьетнаме на острове Фукуок.
 
Известно, что среди претендентов на награду Петербург обогнал Лондон, Пхеньян, Нью-Йорк, Париж и Венецию. В жюри престижной премии World Travel Awards находятся профессиональные путешественники и обычные туристы. Голосование за номинантов происходит путем он-лайн голосования. 
 
Также в рамках премии выбрали лучших представителей гостиничного бизнеса, туроператоров и компании, занимающиеся логистикой путешествий.
Теги: вьетнам , культура , оскар , остров фукуок , туризм
Категории: Новости СПб

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