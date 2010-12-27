Петербург получил два "Оскара" за лучшие туристические направления

Сразу два туристических “Оскара” достались Петербургу.

Днем 10 декабря Северная столица признана лучшим культурным и городским направлением. Премию по туризму в этом году вручали во Вьетнаме на острове Фукуок.

Известно, что среди претендентов на награду Петербург обогнал Лондон, Пхеньян, Нью-Йорк, Париж и Венецию. В жюри престижной премии World Travel Awards находятся профессиональные путешественники и обычные туристы. Голосование за номинантов происходит путем он-лайн голосования.

Также в рамках премии выбрали лучших представителей гостиничного бизнеса, туроператоров и компании, занимающиеся логистикой путешествий.