Петербург поделил первое место с Москвой по числу смертей от коронавируса за сутки

За прошедшие 24 часа в двух столицах выявили по 76 новых жертв КОВИД.

За минувшие сутки в Петербурге от новой коронавирусной инфекции скончались еще 76 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В этот раз по числу летальных исходов Северная столица поделила первое место с Москвой, где за прошедшие 24 часа также умерли 76 человек. На третьем месте со значительным отставанием от двух столиц оказалась Свердловская область (17 новых жертв КОВИД).

В целом в России зарегистрировали 447 новых смертей от коронавируса. С начала пандемии болезнь унесла жизни 58 002 россиян, выздоровели – 2 599 035.

Ранее мы писали, что коронавирусной инфекцией заразились еще 3 889 петербуржцев.

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