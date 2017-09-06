Петербург попытается получить туристический "Оскар" третий год подряд

Северная столица вошла в шорт-лист в нескольких номинациях международной премии World Travel Awards. Награду, которую называют также туристическим "Оскаром", город получал уже несколько раз.

Петербург снова планирует получить награду международной премии World Travel Awards. Комитет по туризму сообщает, что Северная столица вошла в шорт-лист нескольких номинаций туристического "Оскара".

Петербург будет бороться за звание "Лучшее европейское городское направление 2017" (Europe's Leading City Destination 2017), "Лучший город Европы для непродолжительных поездок 2017" (Europe's Leading City Break Destination 2017) и "Лучшее европейское круизное направление 2017" (Europe's Leading Cruise Destination 2017). Среди конкурентов Афины, Лондон, Барселона, Париж, Канны, Осло и другие.

Церемония награждения состоится 30 сентября 2017 года. Причем, пройдет она в Северной столице. Город получил это право после получения звания "Лидирующее культурно-туристическое направление Мира 2016" (World’s Leading Cultural City Destination 2016) и "Лучшее туристическое направление Европы 2015" (Europe's Leading Destination 2015).