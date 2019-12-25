Петербург ожидает наплыв иностранных туристов после открытия границ

Больше всего от коронавируса пострадала сфера туризма.

Председатель комитета по развитию туризма региона Сергей Корнеев поделился с телеканалом "Санкт-Петербург" мнением, что туристического сезона не было не только в Северной столице и России, но и во всем мире.

Сфера туризма пострадала самой первой и больше всех. Перемещение людей остановилось резко. Такого испытания сфера еще не переживала. По мнению Корнеева, "это беспрецедентная история". Новый сезон должен был начаться в апреле-мае, но этого не произошло.

В Смольном не теряют надежды, что, когда границы будут полностью открыты, сфера снова оживет.

Ранее мы писали, что Петербург обошел Берлин и Вену по популярности среди туристов.

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