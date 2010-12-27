Петербург отмечает международный день Джаза в качестве организатора международного джазового фестиваля

Сегодня в Северной столице празднуют Международный день Джаза.

Санкт-Петербург стал столицей международного джазового фестиваля в 2018 году. Организаторы мероприятия подготовили для жителей города на Неве сюрпризы.

С трех часов дня 30 апреля на Новой сцене Мариинского театра пройдет лекция-дискуссия по поводу роли женщин в джазовом искусстве. Спикерами выступят Шон Кэмбэлл, Алина Ростоцкая и Фатумата Диавара. Параллельно с мероприятием состоится показ кинокартины о джазовом коллективе Sachal Jazz Ensemble. Исполнители которого родились в Пакистане и своим творчеством хотят сохранить музыкальные традиции своего государства. Немногим ранее в здании Мариинки-2 состоятся танцевальные мастер-классы, посвященные обучению джазовому направлению.

Напомним, что Международный День джаза учрежден ЮНЕСКО в 2011 году. Дата празднования установлена на 30 апреля.

Фото: Pixabay.com

