В Санкт-Петербурге почтят память писателя Федора Достоевского

В Петербурге отметят День рождения российского писателя Федора Достоевского.

В Санкт-Петербурге почтят память российского классика, мыслителя, философа и публициста Федора Достоевского в День его рождения. Об этом рассказали в Комитете по культуре Северной столицы.

11 ноября в 14.30 состоится возложение цветов к могиле Достоевского в Александро-Невской лавре. Поклонники его творчества могут прийти в Некрополь мастеров искусств на площадь Александра Невского, 1. Далее, с 15.30 до 16.30 будет проходить панихида в Соборе Владимирской Иконы Божьей матери на Владимирском проспекте, 20.

Напомним, что сегодня, 11 ноября, великому классику Федору Михайловичу Достоевскому исполняется 196 лет со дня его рождения.

Фото: "ВК" - "Достоевский"