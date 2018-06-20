Петербург охватила Фридамания

В музее Фаберже открылась выставка работ двух знаменитых мексиканских художников - Фриды Кало и Диего Ривера. Две скандальные личности были яркими представителями мексиканской культуры. Они состояли в браке, их личная жизнь и творчество неотделимы друг от друга.

Фрида известна своими автопортретами - ее работы наполнены муками любви, бунтом и физическими страданиями. Страстная натура выплескивала все свои эмоции на холсты, которые никого не могут оставить равнодушными.

Эту картину, которая называется "Несколько царапин", Фрида написала в тридцать пятом году, после одной из измен Диего. Отношения у них были непростые с самого начала, он ей много изменял, но Фрида пыталась закрывать на это глаза и принимать мужа таким, какой он есть. Это измена причинила ей сильную боль, это измена Диего с её родной сестрой Кристиной. Связь эта была не одноразовой, он продолжалась во времени, Фрида об этом знала, наблюдала это и параллельно страдала. И в это время она в газете встречает заметку о судебном процессе, который в то время проходил в Мехико: мужчина убил жену на почве ревности, зарезал её ножом, нанёс десятки ножевых колотых ран, а в суде как ни в чём не бывало сказал: "А что такого? Всего лишь несколько царапин". И Фрида восприняла это на свой счёт, потому что отношение Диего к изменам было легкомысленным, для него это была очередная измена просто, не более. И Фрида, проиллюстрировав заметку, создаёт образ своих внутренних страданий. она придаёт убийце черты Диего, легко читаемые, а на ленточке - это элемент, который Фрида заимствует из народного творчества - пишет название картины. Если дословно: "Несколько маленьких укольчиков", если более художественно: "Несколько царапин". Рамка тоже подлинная. Фрида специально создаёт такую раму, забрызгивает её краской, словно кровью, для того, чтобы вынести проблему за рамки двухмерности произведения, показать, что это то, что является частью её собственной реальности. Если присмотреться, в верхней части рамы можно увидеть колотые дырочки - это отверстия от ножа, которые Фрида втыкала в раму, для того, чтобы выплеснуть свою радость и таким образом пережить эту ситуацию. Инга Василевская, экскурсовод музея Фаберже

Работы Диаго Ривера - это революция, переустройство постреволюционного общества и история Мексики.

На выставке предствалено около 100 произведений легендарной пары разных лет и их личные фотографии.

Жители Петербурга очень любят творчество Фриды и Диего - всячески стараются им подражать.

Петербург охватила Фридамания, потому что посетителей много, интерес выставка вызывает у различных людей, различного возраста. Очень большой популярностью она пользуется у женской половины. Многие женщины, девушки приходят в костюмах Фриды, в стилистике фридомании. Да, опять же, в стиле самой Фриды.

Инга Василевская, экскурсовод музея Фаберже

Известная петербургская тату-дива Анна Каст даже заказала автомобиль для своей свадьбы с работами Фриды.

Я очень люблю творчество Фриды. И мы объединились с художницей и владельцем автомобиля, чтобы создать такой результат с работами Фриды, которые не представлены в музее, но мы счастливы, что мы дополняем АННА КАСТ, АКТРИСА, ТАТУ-МОДЕЛЬ, ЭКС-УЧАСТНИЦА ГРУППЫ "LITTLE BIG"

Данный арт-объект на колесах можно встретить на улицах Петербурга, а выставка Фриды и Диего продлится до 19 мая.

Видео - фото - PITER.TV