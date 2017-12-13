Петербург остался без федеральных денег в 2018 году

Санкт-Петербургу отказали в федеральном финансировании на дороги в 2018 году.

Минтранс отказал Санкт-Петербургу на федеральное софинансирование дорожной отрасли в 2018 году. Однако Смольный решил запросить финансовую поддержку во второй раз на сумму 6,6 млрд рублей на 2019-й.

Глава КРТИ Сергей Харлашкин сообщил, что федеральный бюджет не поможет в 2018 году. Отказ в финансировании аргументируется тем, что городская казна является вполне самодостаточной. Но город подготовил очередную заявку на следующий год на сумму 6,64 млрд, в которую включил несколько объектов из прошлого списка.

В денежной помощи нуждаются следующие объекты: 2-й этап обхода Красного Села, реконструкция Оборонной улицы от Заводского проспекта до Лагерного шоссе со строительством моста через Ижорский пруд, оба этапа реконструкции направления М-11 "Нарва2, реконструкция Приморского шоссе, подключение делового квартала "Лахта Центр", 4-я очередь продолжения Софийской улицы до Московского шоссе, реконструкция Петрозаводского шоссе, Обводного канала и Приморского шоссе.