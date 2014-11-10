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Петербург не остановился на минуту в память о начале войны
Сегодня, 20:11
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Петербург не остановился на минуту в память о начале войны

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В России прошла общероссийская минута молчания в День памяти и скорби.

В России прошла общероссийская минута молчания в День памяти и скорби. Однако эта идея технически неосуществима, пишет "Фонтанка".

Вице-губернатор города Олег Эргашев сообщал, что "во время Всероссийской акции "Минута молчания" прервется вещание эфиров телевидения и радио, прекратят работу кассы в торговых центрах, встанут общественный транспорт и личные автомобили, на предприятиях, где позволяет технологический цикл, остановится работа".

Однако в 12:15 город не замер, передают корреспонденты издания. 

Ранее в Петербурге мужчина проплыл 110 км в честь Дня памяти и скорби. Пловец Михаил Жидких совершил заплыв по Неве от Крепости Орешек до Кронштадта.

Фото: Piter.tv
 

Теги: день памяти и скорби
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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