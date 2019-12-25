Петербург нашел арендатора для старинного здания на Невском

С 1999 помещения арендовала другая организация.

Петербург сдал в аренду помещения на Невском проспекте после выселения оттуда крупного должника. Об этом сообщил комитет имущественных отношений Петербурга.

Речь идет о коммерческих помещениях в доме №62 литера А. В аукционе в электронном формате приняли участие 2 организации. Победителем стало ООО "Сириус". За аренду 2 тыс.кв.метров оно предложило 56,2 млн рублей в год. Срок аренды составляет 10 лет.

Ранее территорию арендовало ООО "Петербургское агентство недвижимости". Отношения города с организацией должны были продлиться до 2043, согласно договору, однако комитет имущественных отношений досрочно расторг договор. В прошлом году организацию выселили из-за долгов. Сейчас делом занимаются в суде.

Фото: Piter.TV