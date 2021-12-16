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Петербург направит 2 миллиарда рублей в IT-отрасль
Сегодня, 13:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург направит 2 миллиарда рублей в IT-отрасль

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При поддержке губернатора Александра Беглова на развитие существующих и создание новых государственных информационных систем будет направлено 2 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Станислава Казарина.

Мы с вице-губернатором Алексеем Корабельниковым принимали участие во встрече с руководителями IT-компаний Петербурга. Многие представители бизнеса указывали на необходимость расширения государственного заказа продуктов отечественных IT-компаний.

Станислав Казарин

Данная мера станет существенным вкладом в поддержку петербургских IT-компаний.

Фото: pexels

Теги: станислав казарин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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