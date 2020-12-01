Петербург может принять следующий чемпионат по копанию могил на скорость

Согласно условиям соревнований, участникам необходимо было выкопать на скорость могилу размером: 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину.

Петербург может принять следующий чемпионат по скоростному копанию могил. Об этом 78.ru рассказал директор соорганизатора соревнований "Союз ритуальных организаций „Наследие"" Вадим Лучко.

В Новособирске 14 мая в рамках форума "Некрополь" состоялся чемпионат по копанию могил – "Могильный беспредел". Лучко отметил, что по поводу проведения следующего конкурса организаторы пока не думали, однако соревнования хотят провести на международном уровне.

Петербург – прекрасный город, где успешно сохраняются традиции ритуального бизнеса. Рассмотрим Петербург как место проведения чемпионата. Вадим Лучко, соорганизатора соревнований "Союз ритуальных организаций „Наследие""

Согласно условиям соревнований, участникам необходимо было выкопать на скорость могилу размером: 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину. Участвовать мог любой действующий работник ритуальной службы. За 1 место можно получить 30 тысяч рублей, за 2 место – 20 тысяч рублей, за 3 место – 10 тысяч рублей.

Видео: Telegram / ostorozhno_novosti.