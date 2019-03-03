Рынок похоронных услуг активно растет в Петербурге

Основной причиной подобного всплеска эксперты называют сочетание высокого уровня инфляции и резкого скачка числа смертей.

Рынок ритуальных услуг в Петербурге переживает стремительный рост доходов, показывая прирост на 12,8% за первые месяцы 2025 года. Общий заработок компаний, специализирующихся на похоронах, за период с января по апрель составил внушительные 3,7 миллиарда рублей, сообщает "КоммерсантЪ".

Основной причиной подобного всплеска эксперты называют сочетание высокого уровня инфляции и резкого скачка числа смертей. Инфляция на протяжении указанного периода достигла показателя в 10,23%, а статистика Росстата демонстрирует резкое возрастание количества скончавшихся граждан: за аналогичный временной интервал зафиксировано 662,7 тысячи смертей.

Одновременно отмечается ощутимый рост цен на ритуальную продукцию и сопутствующие услуги. Согласно данным Росстата, в апреле производство гробов подорожало на 9% и теперь обходится клиентам в среднем в 8,2 тысячи рублей. Стоимость захоронения увеличилась на 14,7%, приблизившись к уровню 11,6 тысячи рублей.

Директор Института исследований современных политических процессов Антон Орлов прокомментировал ситуацию изданию. Он отметил, что немаловажным фактором роста становится повышение стоимости товаров и услуг, связанных с организацией похорон, а также заметное изменение потребительских предпочтений, выразившееся в выборе более дорогостоящих вариантов гробов, мемориальных плит и сопутствующих услуг.

Эксперт Гордышевский: чистый воздух можно найти только в 50-60 км от Петербурга.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)