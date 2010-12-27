Петербург борется за проведение матча открытия ЧЕ-2020

Российский футбольный союз подал заявку на проведения матча открытия чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

Петербург хочет принять еще один футбольный чемпионат. Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение матча открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Мы гoтoвы создать все условия. Болельщики Петербурга это заслужили. Стадион фантастический, его дoлгo критиковали, нo сейчас oн один из лучших в мире Виталий Мутко, вице-премьер

Чемпионат Европы пройдет в 2020 году сразу в 13 странах. Такое количество стран – это новшество для ЧЕ. В России принимать матчи турнира пройдут в Северной столице на арене "Санкт-Петербург".